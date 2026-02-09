Ermenistan ile ABD nükleer ve askeri anlaşma imzaladı: Rekor İHA satışı yapıldı

Vance, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Yerevan'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

"Ermenistan'a gerçek bir refah yaratıyoruz"

Barışın, geçmişe odaklanan değil geleceğe odaklanan insanlar tarafından yapılacağını ifade eden Vance, "Başbakan, çok büyük ilerleme kaydetti, hem benimle hem de ABD Başkanı ile çok iyi bir ilişki kurdu. Bu nedenle yalnızca Ermenistan için barış inşa etmiyoruz, aynı zamanda Ermenistan ve ABD için birlikte gerçek bir refah yaratıyoruz. " dedi.

Vance, ABD'nin Ermenistan'a "Nvidia" çiplerinin satışı için bir dizi ihracat lisansı verdiğini duyurarak, Ermenistan'da bu çiplerin kullanılacağı veri merkezlerinin inşa edileceğini ifade etti.

Nükleer anlaşma da imzalandı

ABD ile Ermenistan'ın sivil nükleer işbirliği anlaşması müzakerelerini tamamladığını da sözlerine ekleyen Vance, "Bu, başlangıçta 5 milyar dolarlık ABD ihracatı ve yakıt ve bakım sözleşmeleri yoluyla uzun vadeli 4 milyar dolarlık ek destek anlamına geliyor. Bu, hem Ermenistan hem de ABD için klasik bir kazan-kazan durumu." diye konuştu.

Vance, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) fonunun bölgeye getireceği "tarihi dönüşüme" vurgu yaparak, "Bu, dünyanın bu bölgesinde ticaret, transit ve enerji akışlarında yepyeni bir dünyanın kapılarını açacak, Ermenistan ile komşuları arasında benzeri görülmemiş bağlantılar kuracak." değerlendirmesinde bulundu.

TRIPP'i Ermenistan halkının refahı ve kalıcı barış projesi için "harika" olarak değerlendiren Vance, TRIPP fonuyla demiryolu ile boru hattı inşasının yapılacağını belirtti.

ABD'den ilk kez 11 milyon dolarlık İHA satışı

Vance, barışı sağlamanın en iyi yolunun gerçek "caydırıcılık" oluşturmaktan geçtiğini kaydederek, Ermenistan'a ilk defa 11 milyon dolar değerinde keşif İHA teknolojisini kapsayan askeri satışın yapılacağını duyurdu.

Paşinyan'ın bu teknolojiyi ülkesinin güvenliğini ve barışın devamlılığını sağlamak için kullanacağını ifade eden Vance, yaşananları "tarihi" olarak nitelendirdi.

Vance, Ermenistan'ı ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Trump'ın ve kendisinin Ermenistan ile ilişkileri bir sonraki adıma taşımaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Paşinyan'dan ABD ile iş birliğini genişletme vurgusu

Paşinyan, Vance ile görüşmesinde Ermenistan'daki kurumsal reformların ve bu alanda ABD tarafından sağlanan uzun vadeli desteğin ele alındığını belirterek, "Ermenistan ile ABD arasındaki ilişkiler bugün her zamankinden daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile ABD arasındaki tüm işbirliği ve faaliyetlerin barış ve istikrara hizmet ettiğini vurgulayan Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te Azerbaycan'la tesis edilen barışın sahada ve somut gerçeklikte kendini göstermeye başladığını aktardı.

Paşinyan, "Ermenistan ABD'den V-BAT tipi insansız hava araçları satın aldı. Etkinliği, zengin kullanım tecrübesiyle kanıtlanmış bu İHA'lar, savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine önemli katkı sunacak. ABD'nin 'Foreign Military Sales' programı kapsamında hayata geçirilen bu anlaşmanın, savunma alanındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi için temel oluşturmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Barışın artık geri dönülmez sayılabileceği noktaya çok yakınız"

Azerbaycan'la sağladıkları barışa yaptığı katkılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a ve Vance'ye teşekkür eden Paşinyan, "Birkaç gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Abu Dabi'de bir araya geldik. İzlenimim şu ki barışın artık geri dönülmez sayılabileceği noktaya çok yakınız, hatta bu eşiği aşmış olabiliriz. Şimdi görevimiz, barış sürecinin en önemli unsurlarından biri olan TRIPP (Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası) projesini hayata geçirmektir." şeklinde konuştu.

Nükleer enerjide işbirliği bildirisi

Paşinyan ve Vance, "Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı alanında işbirliği anlaşmasına ilişkin müzakerelerin tamamlanmasına dair ortak bildiri"ye imza attı.







