Yeni haftada akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Mazota, benzine indirim ya da zam var mı? 9 Şubat akaryakıt fiyatlarında son durum

21:249/02/2026, Pazartesi
Yeni haftaya girilirken benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı milyonlarca sürücü tarafından araştırılıyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim uygulanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir için geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti. İşte haftanın ilk günü akaryakıt fiyatlarındaki güncel rakamlar.

Türkiye’de araç sahipleri, yeni haftanın ilk gününde akaryakıt fiyatlarını yakından izliyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasadaki pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.


Akaryakıtta fiyatlar sabit

Bugün itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG gruplarında fiyat artışı ya da düşüşü bulunmuyor. Mevcut fiyatlar, önceki günlerle aynı seviyeden uygulanmaya devam ediyor.



İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 55,37 TL seviyesinde. Motorin 57,67 TL’den satılırken, LPG’nin litre fiyatı 30,09 TL olarak uygulanıyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 55,19 TL, motorin 57,49 TL ve LPG 29,49 TL seviyesinde.

Ankara ve İzmir’de son durum

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 56,30 TL, motorin 58,78 TL ve LPG 29,97 TL olarak kaydedildi. İzmir’de ise benzinin litresi 56,58 TL, motorin 59,05 TL, LPG ise 29,89 TL’den satılıyor. Fiyatlar şehirler arası dağıtım ve vergi farklarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.


Yeni haftada akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Mazota, benzine indirim ya da zam var mı? 9 Şubat akaryakıt fiyatlarında son durum