EYT Bağ-Kur kapsamında olanlar dikkat! 7200 gün prim eşitlemesinde rota netleşti

Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi beklentisi, milyonlarca küçük esnaf ve serbest meslek çalışanının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Mevcut sistemde SSK’lılar 7200 prim günüyle emekli olabilirken, Bağ-Kur’lular için 9000 gün şartının devam etmesi tartışmaları artırdı. Özellikle EYT kapsamına giren ancak prim gününü tamamlayamayan Bağ-Kur’lular, 7200 gün düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceğini merak ediyor.
Prim günü farkı nedeniyle yıllardır süren eşitsizlik yeniden gündemde. SSK ve Bağ-Kur arasındaki 1800 günlük prim farkının kaldırılmasına yönelik beklenti, küçük esnaf ve çiftçiler için kritik önem taşıyor. 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası işe giriş tarihine göre değişen şartlar ise süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Gözler şimdi 7200 gün düzenlemesinde.
BAĞ-KUR VE SSK PRİM EŞİTLEMESİ BEKLENİYOR
Kimleri ilgilendiriyor?
Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan küçük esnaf, çiftçi ve serbest meslek çalışanları ile SSK’lı çalışanlar düzenlemenin doğrudan muhatabı konumunda bulunuyor. Özellikle EYT kapsamında yer aldığı halde prim gününü tamamlayamadığı için emekli olamayan Bağ-Kur’lular süreci yakından takip ediyor.
Ne oluyor?
Mevcut sistemde SSK’lılar 7.200 prim günüyle emekli olabilirken, Bağ-Kur’lular için bu süre erkeklerde 9.000 gün olarak uygulanıyor. Aradaki 1.800 günlük fark, emeklilikte yaklaşık 5 yıllık gecikmeye yol açıyor. Prim gün eşitlemesiyle bu farkın kaldırılması hedefleniyor.
Neden gündemde?
Prim günleri arasındaki farklılık, sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliği tartışmalarını beraberinde getiriyor. Aynı çalışma süresine ve benzer kazanca sahip sigortalılar arasında emeklilik şartlarının değişmesi, eşitleme beklentisini artırıyor.
Nasıl bir düzenleme öngörülüyor?
Düzenlemenin iki ayrı dönemi kapsaması bekleniyor.
9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için Bağ-Kur ve SSK’da prim günlerinin 5.000–5.975 aralığında eşitlenmesi,
9 Eylül 1999 sonrası erkek Bağ-Kur’lular için 9.000 gün olan prim şartının 7.200 güne düşürülmesi gündemde yer alıyor.
Bu adımın hayata geçmesi halinde, Bağ-Kur’lular ilk kez SSK’lılarla aynı prim gün şartlarında emekli olabilecek.
EYT’li Bağ-Kur’lular ne bekliyor?
EYT düzenlemesi yaş şartını kaldırırken prim gün şartlarını koruduğu için, 9.000 günü tamamlayamayan çok sayıda Bağ-Kur’lu emekli olamamıştı. Prim eşitlemesi yasalaşır ve tüm dönemleri kapsarsa, 7.200 günü bulunan Bağ-Kur’lu EYT’lilerin emeklilik yolu açılmış olacak.
Geçmiş prim borçları ne olacak?
Geçmişte prim borcu nedeniyle sigortalılığı dondurulan Bağ-Kur’lular için ihya ve yapılandırma başlıkları da düzenlemenin tamamlayıcı unsurları arasında değerlendiriliyor. Dondurulan günlerin geçmiş dönem tutarları üzerinden canlandırılması beklentisi bulunuyor.
Ne zaman?
Prim eşitlemesi, Orta Vadeli Program’da yer alan başlıklar arasında bulunuyor. Konuya ilişkin yasal düzenlemenin 2026 yılının ilk yarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi öngörülüyor.