EYT Bağ-Kur kapsamında olanlar dikkat! 7200 gün prim eşitlemesinde rota netleşti

Prim günü farkı nedeniyle yıllardır süren eşitsizlik yeniden gündemde. SSK ve Bağ-Kur arasındaki 1800 günlük prim farkının kaldırılmasına yönelik beklenti, küçük esnaf ve çiftçiler için kritik önem taşıyor. 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası işe giriş tarihine göre değişen şartlar ise süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Gözler şimdi 7200 gün düzenlemesinde.