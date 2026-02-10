Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı ön başvuru sonuçları açıklandı: MSB memur temini mülakat ve sınav başvuru tarihleri

Türkiye’nin savunma mimarisinde kritik görevler üstlenen Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi için yürütülen 2025 yılı memur temin sürecinde ön değerlendirme sonuçları ilan edildi. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından, alım yapılacak her unvan için belirlenen kontenjanın 10 katı kadar aday, ilgili KPSS puan türüne göre sıralanarak mülakat listesine alındı. Son sıradaki adayla aynı puanı taşıyanlar da çağrı kapsamına dahil edildi.

Sınav ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

Mülakat aşamasına katılmaya hak kazanan adayların, 10-16 Şubat 2026 tarihleri arasında (en geç saat 23.30’a kadar) sınav ücretini yatırması gerekiyor. Ücret 300 TL olarak belirlendi. Ödemeler, T.C. Vakıflar Bankası’nın internet ve mobil bankacılık kanalları ile ATM’leri üzerinden, “Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri” menüsünden T.C. kimlik numarası girilerek yapılacak.

Mülakat takvimi daha sonra duyurulacak

Sınav ücretini zamanında yatıran adaylar için mülakat sınavı tarihleri ileri bir tarihte ayrıca açıklanacak. Ücretini yatırmayan adayların (şehit ve gazi eş ile çocukları hariç) başvuruları geçersiz sayılacak ve sürece devam edemeyecek.

Şehit ve gazi yakınlarına tanınan haklar

Başvuru sırasında şehit veya gazi eşi ya da çocuğu olduğunu beyan eden ve ilgili mevzuatta belirtilen kapsamda yer alan adaylardan sınav ücreti alınmayacak. Bu adayların, yetkili kurumdan alınmış onaylı belgelerini başvuru esnasında sisteme yüklemiş olmaları ve mülakata gelirken belgenin aslını yanında bulundurmaları gerekiyor. Kapsam dışı olduğu hâlde ücret yatırmayan adayların adaylığı ise sona erdirilecek. Yanlışlıkla yapılan ödemeler için iade ya da devretme işlemi uygulanmayacak.

Başvuru sonucu ve itirazlar