Esenyurt’un nüfusu kaç oldu?

11:2710/02/2026, Salı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişiyle ilk sırada yer aldığı görüldü.

Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti.

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, “Bu yılki verilere göre, Esenyurt ilçemiz 1 milyon 3 bin 95 kişiyi geçti. Nüfus yoğunluğumuz daha da arttı. İnşallah bu şampiyonluğumuzu daha iyi yaşam kalitesiyle buluşturmak istiyoruz. Tabii bu birincilik ilk başta insana hoş gelen bir tebessüm yaratıyor. Fakat yoğun nüfus, beraberinde kronik kent sorunlarını getiriyor. Ekibimizle birlikte hedefimiz bu sorunları azaltmak.” dedi.


