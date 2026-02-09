Yozgat TOKİ başvuru parası ne zaman geri yatacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında sürdürülen kura çekimleri devam ederken, Yozgat için yapılacak 2 bin 858 konutun hak sahipleri de noter huzurunda belirlenmiş oldu. Kura sonucunda konut hakkı kazanamayan başvuru sahipleri ise yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru bedelinin iade sürecine odaklanırken, TOKİ başvuru parasının geri iade takvimi açıklandı.

1 /4 TOKİ kura sonuçları açıklanmaya devam ederken ismi listede çıkmayan kişiler için iade süreci gündeme geldi. 2 bin 858 konutun inşa edileceği Yozgat kurası çekildi. Kura sonrası hak sahibi olamayanlar başvuru ücret iade tarihini merak ediyor. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’nin hesaplara ne zaman yatırılacağına dair araştırmalar hız kazanırken, TOKİ’nin belirlediği iade takvimi vatandaşlar için kritik önem taşıyor.

2 /4 TOKİ Yozgat başvuru parası iadesi zaman yatacak? “500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

3 /4 E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor. e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için; 1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın. 2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın. 3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.