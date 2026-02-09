Yozgat TOKİ başvuru parası ne zaman geri yatacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında sürdürülen kura çekimleri devam ederken, Yozgat için yapılacak 2 bin 858 konutun hak sahipleri de noter huzurunda belirlenmiş oldu. Kura sonucunda konut hakkı kazanamayan başvuru sahipleri ise yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru bedelinin iade sürecine odaklanırken, TOKİ başvuru parasının geri iade takvimi açıklandı.
TOKİ kura sonuçları açıklanmaya devam ederken ismi listede çıkmayan kişiler için iade süreci gündeme geldi. 2 bin 858 konutun inşa edileceği Yozgat kurası çekildi. Kura sonrası hak sahibi olamayanlar başvuru ücret iade tarihini merak ediyor. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’nin hesaplara ne zaman yatırılacağına dair araştırmalar hız kazanırken, TOKİ’nin belirlediği iade takvimi vatandaşlar için kritik önem taşıyor.
TOKİ Yozgat başvuru parası iadesi zaman yatacak?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.
e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;
1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.
2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.
3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.
Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.