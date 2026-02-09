AK Parti MYK toplandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata 'Ramazan' talimatı

Haftanın en önemli buluşmasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan raporun detayları ve Suriye’deki son gelişmeler masaya yatırılacak. ABD-İran hattındaki gerilime dair stratejik senaryoların analiz edileceği toplantıda, dış politikanın yanı sıra iç siyasete dair de önemli hamleler planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde teşkilatlara kapsamlı bir saha talimatı vererek, partinin tüm kademelerini vatandaşla buluşmaya yönlendirmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU VE KRİTİK RAPOR

Toplantının en kritik başlıklarından birini, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar oluşturuyor. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan raporda gelinen son aşama ve atılacak somut adımlar kurul üyeleriyle paylaşılacak. Sürecin toplumsal ve siyasi yansımalarının yanı sıra, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenen raporun yol haritası MYK masasında şekillenecek.





SURİYE'DEKİ DENGELER VE SDG ENTEGRASYONU

Bölgesel güvenlik başlığında ise Suriye sahasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Suriye yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin 30 Ocak itibarıyla Haseke’de uygulanmaya başlaması, Ankara’nın radarında olan bir diğer konu. Bu gelişmenin sahadaki pratik yansımaları ve Türkiye’nin sınır güvenliği üzerindeki muhtemel etkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları tarafından etraflıca değerlendirilecek. Ayrıca Gazze’deki insani durum ve kalıcı çözüm yolları da dış politika gündeminin ayrılmaz bir parçası olarak masada kalmaya devam ediyor.





KÜRESEL GERİLİM: ABD VE İRAN HATTI

Washington ve Tahran arasında Umman merkezli yürütülen müzakereler ve artan tansiyon, MYK’nın stratejik analiz başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’nin olası senaryolara karşı hazırlıkları ve denge politikasının detayları ele alınacak. Ekonomi ve yerel yönetimlerin mevcut durumuna dair verilerin de paylaşılacağı toplantıda, Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair genel yol haritası çizilecek.





TEŞKİLATLARA RAMAZAN TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kurmaylarına yönelik en net mesajının ise "saha vurgusu" olması öngörülüyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’na yönelik özel direktifler vermesi beklenen Erdoğan, tüm kademelerin vatandaşla doğrudan temas kurmasını isteyecek.







