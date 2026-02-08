Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Kamu bankaları şans oyunlarına karşı harekete geçti

VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere mobil bankacılık kanalları üzerinden şans oyunları sitelerine yapılan para transferlerine ilişkin sekmeler kaldırıldı. Kumarla mücadele kapsamında, söz konusu işlemleri tespit edilen müşterilerin kredi notlarının düşürüleceği, kredi taleplerinin ise kabul edilmeyeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kumar bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleriyle yürütülemeyeceğini, medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulamasının ardından kamu bankaları harekete geçti.
Şans oyunları sekmesi kaldırıldı
Mobil bankacılık uygulamalarında yer alan ilgili sekme aracılığıyla şans oyunu sitelerine limitsiz para transferi yapılabildiği, ancak kamu bankalarının aldığı kararla bu imkânın sona erdiği bildirildi. Uygulamanın özel bankalarda 15,75 lira işlem ücretiyle devam ettiği, buna karşılık şahıstan şahsa yapılan standart para transferlerinde daha yüksek işlem ücretleri uygulandığı ifade edildi.
Kara listeye alınacak
Maliyeti 40 milyar dolar
Yeşilay’ın araştırmasına göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar seviyesinde. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) verileri, başvuruların yüzde 34’ünün kumar bağımlılığı kaynaklı olduğunu gösteriyor. Başvuranların yüzde 75’inin arkadaş çevresinde de kumar oynayan kişiler bulunduğu saptandı. Ortalama kumara başlama yaşı 21,41 olarak ölçülürken, en çok tercih edilen kumar türü spor bahisleri (%65) oldu; bunu casino oyunları izledi. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM’a başvuran danışanların yüzde 86,5’inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu kaydedildi.