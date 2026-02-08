Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Kamu bankaları şans oyunlarına karşı harekete geçti

sözleriyle yaptığı uyarının ardından VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası harekete geçti. Kamu bankaları, mobil bankacılık başta olmak üzere şans oyunları sitelerine para transferine imkân tanıyan sekmeleri kaldırdı.

sözleriyle yaptığı uyarının ardından VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası harekete geçti. Kamu bankaları, mobil bankacılık başta olmak üzere şans oyunları sitelerine para transferine imkân tanıyan sekmeleri kaldırdı.

Mobil bankacılık uygulamalarında yer alan ilgili sekme aracılığıyla şans oyunu sitelerine limitsiz para transferi yapılabildiği, ancak kamu bankalarının aldığı kararla bu imkânın sona erdiği bildirildi. Uygulamanın özel bankalarda 15,75 lira işlem ücretiyle devam ettiği, buna karşılık şahıstan şahsa yapılan standart para transferlerinde daha yüksek işlem ücretleri uygulandığı ifade edildi.

Yeşilay’ın araştırmasına göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar seviyesinde. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) verileri, başvuruların yüzde 34’ünün kumar bağımlılığı kaynaklı olduğunu gösteriyor. Başvuranların yüzde 75’inin arkadaş çevresinde de kumar oynayan kişiler bulunduğu saptandı. Ortalama kumara başlama yaşı 21,41 olarak ölçülürken, en çok tercih edilen kumar türü spor bahisleri (%65) oldu; bunu casino oyunları izledi. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM’a başvuran danışanların yüzde 86,5’inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu kaydedildi.