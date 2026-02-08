Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Kamu bankaları şans oyunlarına karşı harekete geçti

10:318/02/2026, Pazar
Kumarla mücadelede kamu bankalarından yeni uygulama
VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere mobil bankacılık kanalları üzerinden şans oyunları sitelerine yapılan para transferlerine ilişkin sekmeler kaldırıldı. Kumarla mücadele kapsamında, söz konusu işlemleri tespit edilen müşterilerin kredi notlarının düşürüleceği, kredi taleplerinin ise kabul edilmeyeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,
“Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi”
sözleriyle yaptığı uyarının ardından VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası harekete geçti. Kamu bankaları, mobil bankacılık başta olmak üzere şans oyunları sitelerine para transferine imkân tanıyan sekmeleri kaldırdı.
Şans oyunu sitelerine para transferi yaptığı tespit edilen kişilerin
“kumar bağımlısı”
olarak değerlendirileceği, bu kapsamda kredi notlarının düşürüleceği ve kredi başvurularının olumsuz sonuçlanma ihtimalinin artacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kumar bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleriyle yürütülemeyeceğini, medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulamasının ardından kamu bankaları harekete geçti.

Yasa dışı kumarın yanı sıra yasal çerçevede faaliyet gösteren şans oyunu sitelerine erişimi sınırlandırmayı amaçlayan uygulamanın,
Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis
,
Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı
’nın yedi öncelik alanından biri olan
“finansal sistemde önleme”
kapsamında hayata geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda, bankaların ödeme listesinde bulunan ve şans oyunları sitelerine para transferini kolaylaştıran
“Şans oyunları”
sekmesi, üç kamu bankasının mobil bankacılık uygulamalarından kaldırıldı.

Şans oyunları sekmesi kaldırıldı

Mobil bankacılık uygulamalarında yer alan ilgili sekme aracılığıyla şans oyunu sitelerine limitsiz para transferi yapılabildiği, ancak kamu bankalarının aldığı kararla bu imkânın sona erdiği bildirildi. Uygulamanın özel bankalarda 15,75 lira işlem ücretiyle devam ettiği, buna karşılık şahıstan şahsa yapılan standart para transferlerinde daha yüksek işlem ücretleri uygulandığı ifade edildi.

Kara listeye alınacak

Şans oyunları sitelerine para aktardığı tespit edilen kişilerin, bankalar tarafından kumar bağımlılığı kapsamında değerlendirileceği bildirildi. Bu kişilerin kredi notlarının düşürüleceği, kredi taleplerinin reddedilme oranının artacağı ifade edilirken,
“Makul şüphe”
kapsamında kredi kullanım amaçlarının kumar olarak değerlendirileceği ve kara listeye eklenecekleri kaydedildi.

Maliyeti 40 milyar dolar

Yeşilay’ın araştırmasına göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar seviyesinde. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) verileri, başvuruların yüzde 34’ünün kumar bağımlılığı kaynaklı olduğunu gösteriyor. Başvuranların yüzde 75’inin arkadaş çevresinde de kumar oynayan kişiler bulunduğu saptandı. Ortalama kumara başlama yaşı 21,41 olarak ölçülürken, en çok tercih edilen kumar türü spor bahisleri (%65) oldu; bunu casino oyunları izledi. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM’a başvuran danışanların yüzde 86,5’inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu kaydedildi.






