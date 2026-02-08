AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Birbirinden önemli konular masada

SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu masadaki bir diğer konu.

Suriye yönetimi ve SDG arasında tam entegrasyonu içeren anlaşma 30 Ocak itibariyle Haseke'de uygulanmaya başladı.

Erdoğan ve A Takımı'nın ABD-İran hattında son haftalarda artarak yükselen tansiyon ve savaş tamtamlarına ilişkin olası senaryolar ele alınacak.

Bilindiği üzere Washington ve Tahran, Umman'da masaya oturdu. Önümüzdeki günlerde müzakerelerin sürmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın bu toplantıda parti kurmaylarına "saha vurgusu" yapacağı ifade edilirken, AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere Ramazan ayı için ilk talimatlarını vermesi bekleniyor.