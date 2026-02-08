AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Birbirinden önemli konular masada

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze etraflıca ele alınacak. ABD-İran gerilimine ilişkin tüm senaryolar masaya yatırılacak.
Erdoğan yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
İç ve dış politikaya dair kritik başlıklar masada olacak.
Terörsüz Türkiye raporu
Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinene son aşama ve müşterek rapor çalışmaları ele alınacak.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nunun önümüzdeki günlerde Terörsüz Türkiye raporunu tamamlayıp somut adım atması bekleniyor.
Entegrasyon masada
SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu masadaki bir diğer konu.
Suriye yönetimi ve SDG arasında tam entegrasyonu içeren anlaşma 30 Ocak itibariyle Haseke'de uygulanmaya başladı.
Sahadaki yansımalar AK Parti MYK'sında değerlendirilecek.
ABD-İran gerilimi de gündemde
Erdoğan ve A Takımı'nın ABD-İran hattında son haftalarda artarak yükselen tansiyon ve savaş tamtamlarına ilişkin olası senaryolar ele alınacak.
Bilindiği üzere Washington ve Tahran, Umman'da masaya oturdu. Önümüzdeki günlerde müzakerelerin sürmesi bekleniyor.
Öte yandan ekonomi, yerel yönetimler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası toplantıda etraflıca konuşulacak.
Ramazan ayı için 'saha' vurgusu
Erdoğan'ın bu toplantıda parti kurmaylarına "saha vurgusu" yapacağı ifade edilirken, AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere Ramazan ayı için ilk talimatlarını vermesi bekleniyor.