Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bilecek’te inşa edilecek bin 419 konutun hak sahipleri, Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 11:00'de gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. İşte Bilecik TOKİ kura çekiliş canlı izleme linki.
Ev Sahibi Türkiye, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bilecik’te inşa edilecek bin 419 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirleniyor. Peki Bilecik TOKİ kura çekiliş saat kaçta? İşte TOKİ Bilecik hak sahipliği belirleme kurası çekiliş sonuçları canlı izleme linki.
Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 11:00'de çekilecek kura çekilişine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Bilecik TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Bilecik TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE
Bilecik TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Bilecik TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
