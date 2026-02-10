10 Şubat 2026 tarihinde İzmir genelinde yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İZSU tarafından yapılan son açıklamalara göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Aliağa, Foça, Konak, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde planlı su kesintileri uygulanıyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar İzmir’de sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt ararken, İZSU ilçe ilçe kesinti başlangıç ve bitiş saatlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan programa göre çalışmaların tamamlanmasının ardından suların kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi. İşte bugün İzmir’de suların kesileceği mahalleler.

1 /6 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 10 Şubat 2026 Salı günü bazı ilçelerde altyapı arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve suyun planlanan saatlerde yeniden verileceğini belirtti.

2 /6 ALİAĞA KALABAK 09.02.2026 saat 22:06 ile 10.02.2026 saat 11:24 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA BEŞYOL, KAYADİBİ 09.02.2026 saat 22:35 ile 10.02.2026 saat 01:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

3 /6 FOÇA ATATÜRK 10.02.2026 saat 08:27 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YENİKÖY 10.02.2026 saat 08:14 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

4 /6 KONAK ANADOLU, HUZUR, TRAKYA, ZEYBEK 09.02.2026 saat 23:30 ile 10.02.2026 saat 10:30 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.



5 /6 MENDERES AHMETBEYLİ 10.02.2026 saat 09:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MAYDANOSKOYU VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.