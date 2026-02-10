TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, genellikle 20 rekât olarak cemaatle kılınır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), teravih namazını sahabeleriyle birlikte cemaatle kıldırmış ancak farz olacağından endişe ederek daha sonra bireysel olarak eda etmeye devam etmiştir. Hadis-i şeriflerde bu namazın büyük sevaplar barındırdığı belirtilmiştir.

İslam âlimlerinin icmaına göre, teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Bununla birlikte, bireysel olarak da kılınabilmektedir. Bazı kaynaklarda teravih namazının 8, 12 ve 20 rekât olarak da kılındığı belirtilmiştir. Ancak Osmanlı’dan günümüze kadar İslam dünyasında yaygın olarak 20 rekât şeklinde kılınmaktadır.



