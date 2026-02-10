Yeni Şafak
Günün maç programı 10 Şubat: Bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, nereden izlenir? İşte bugünkü maçların programı

Günün maç programı 10 Şubat: Bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, nereden izlenir? İşte bugünkü maçların programı

18:3210/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sporseverlerin merakla beklediği 10 Şubat Salı maç programı belli oldu. Avrupa futbolundan kupa mücadelelerine, basketbol ve uluslararası karşılaşmalara kadar günün öne çıkan müsabakaları farklı kanallardan canlı yayınlanacak. Türkiye’de yayınlanan karşılaşmaların saatleri ve ekran bilgileri netleşirken, futbol ağırlıklı yoğun bir akşam takvimi dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var? Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç programı ve detayları.

10 Şubat Salı günü maç programı, futbol başta olmak üzere farklı branşlarda takip edilecek karşılaşmalarla dolu. Avrupa liglerinde ve kupa organizasyonlarında sahne alacak ekipler, Türkiye’den de canlı yayınlarla izlenebilecek. Gün boyunca “bugün hangi maçlar var” ve “maçlar saat kaçta” soruları sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

Avrupa liglerinde akşam mesaisi

İngiltere Premier Lig’de dört karşılaşma aynı akşam oynanacak. Chelsea, Everton, Tottenham ve West Ham’ın sahaya çıkacağı maçlar beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Premier Lig’de haftanın bu özel programı, özellikle İngiltere futbolunu yakından takip eden izleyiciler için öne çıkıyor.

Kupalar ve ulusal organizasyonlar

İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Napoli ile Como karşı karşıya gelecek. Türkiye’de şifresiz yayın yapan TRT Spor, bu karşılaşmayı ekranlara taşıyacak.


Almanya Kupası’nda Hertha Berlin ile Freiburg, Bulgaristan Kupası’nda ise CSKA Sofya ile CSKA 1948 Sofia sahne alacak. İskoçya Premiership’te Hearts–Hibernian derbisi günün dikkat çeken mücadeleleri arasında bulunuyor.

10 Şubat salı günün maçları ve saatleri

Günün maç programı ve yayın bilgileri şöyle:

İngiltere Premier Lig

22.30 Chelsea - Leeds United (beIN Sports 4)

22.30 Everton - Bournemouth (beIN Sports 5)

22.30 Tottenham - Newcastle United (beIN Sports 2)

23.15 West Ham United - Manchester United (beIN Sports 3)

İtalya Kupası - Çeyrek final

23.00 Napoli - Como (TRT Spor)

Bulgaristan Kupası

19.00 CSKA Sofya - CSKA 1948 Sofia

Almanya Kupası

22.45 Hertha Berlin - Freiburg

İskoçya Premiership

23.00 Hearts - Hibernian

