Günün maç programı 10 Şubat: Bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, nereden izlenir? İşte bugünkü maçların programı

Sporseverlerin merakla beklediği 10 Şubat Salı maç programı belli oldu. Avrupa futbolundan kupa mücadelelerine, basketbol ve uluslararası karşılaşmalara kadar günün öne çıkan müsabakaları farklı kanallardan canlı yayınlanacak. Türkiye’de yayınlanan karşılaşmaların saatleri ve ekran bilgileri netleşirken, futbol ağırlıklı yoğun bir akşam takvimi dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var? Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç programı ve detayları.

4 /5 10 Şubat salı günün maçları ve saatleri Günün maç programı ve yayın bilgileri şöyle: İngiltere Premier Lig 22.30 Chelsea - Leeds United (beIN Sports 4) 22.30 Everton - Bournemouth (beIN Sports 5) 22.30 Tottenham - Newcastle United (beIN Sports 2) 23.15 West Ham United - Manchester United (beIN Sports 3) İtalya Kupası - Çeyrek final 23.00 Napoli - Como (TRT Spor) Bulgaristan Kupası 19.00 CSKA Sofya - CSKA 1948 Sofia Almanya Kupası 22.45 Hertha Berlin - Freiburg İskoçya Premiership 23.00 Hearts - Hibernian