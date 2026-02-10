HURDA ARAÇ TEŞVİKİ YASASI 10 ŞUBAT SON DAKİKA: Hurda teşviki yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? ÖTV Muafiyetli 12 Araç Listesi

Sıfır otomobil hayali kuran milyonlarca vatandaş, ÖTV’siz araç ve hurda teşviki yasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Meclis’e sunulan teklif kapsamında, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik “İlk Arabam” desteği dikkat çekerken, düzenlemenin ne zaman hayata geçeceği merak konusu oldu.