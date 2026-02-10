iOS 26.3 güncellemesi ne zaman yayınlanacak, hangi iPhone’lar alacak? İşte yenilikler ve uyumlu iPhone’lar

iOS 26.3 güncellemesi ne zaman gelecek?

Apple’ın geliştiriciler için yayınladığı RC sürümü, genellikle nihai sürümden önceki son aşamayı temsil ediyor. Güncellemede kritik bir hata tespit edilmemesi durumunda iOS 26.3 sürümünün önümüzdeki hafta içinde tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor. Güncellemeler her zaman olduğu gibi bölgeye ve cihaz modeline göre farklı zamanlarda erişime açılabilir.



