iOS 26.3 güncellemesi ne zaman yayınlanacak, hangi iPhone’lar alacak? İşte yenilikler ve uyumlu iPhone’lar

Apple, iOS 26.3’ün Release Candidate sürümünü geliştiricilere açtı. Final öncesi son aşama olan bu yapı, güncellemenin kısa süre içinde kullanıcılara sunulacağını gösteriyor. Android’e veri aktarımı, hücresel konum gizliliğinde yeni sınırlar ve AB’ye özgü bağlı cihaz düzenlemeleri, Türkiye’deki iPhone kullanıcılarını da doğrudan ilgilendiren başlıklar arasında öne çıkıyor.
iOS 26.3 güncellemesi, RC sürümünün yayınlanmasıyla birlikte resmî içeriğini büyük ölçüde netleştirdi. Final sürümünde kritik bir sorunla karşılaşılmaması hâlinde, yazılımın önümüzdeki günlerde tüm iPhone’lara dağıtılması bekleniyor. Güncelleme, özellikle platformlar arası geçişi kolaylaştıran araçlar ve gizlilik merkezli ayarlarla dikkat çekiyor.
Android’e geçişte yeni aktarım sistemi
Yeni sürümle iPhone’dan Android cihazlara kablosuz veri aktarımı mümkün hâle geliyor. Ayarlar menüsü üzerinden başlatılan işlemle fotoğraflar, videolar, mesajlar, notlar ve telefon numarası taşınabiliyor. Güvenlik kapsamında sağlık verileri, kilitli notlar ve Bluetooth eşleşmeleri aktarım dışında bırakılıyor.
iOS 26.3 güncellemesi ne zaman gelecek?
Apple’ın geliştiriciler için yayınladığı RC sürümü, genellikle nihai sürümden önceki son aşamayı temsil ediyor. Güncellemede kritik bir hata tespit edilmemesi durumunda iOS 26.3 sürümünün önümüzdeki hafta içinde tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor. Güncellemeler her zaman olduğu gibi bölgeye ve cihaz modeline göre farklı zamanlarda erişime açılabilir.
Hücresel konum gizliliğinde genişleme
iOS 26.3, operatörlerin konum tespit hassasiyetini sınırlayan yeni bir seçenek sunuyor. Bu ayar açıkken hücresel ağlar tam adres yerine daha geniş bir alan bilgisi kullanıyor; acil durumlarda ise sistem otomatik olarak tam konumu devreye alıyor. Özellik, belirli modemlere sahip modeller ve sınırlı sayıda operatörle çalışıyor.
AB’ye yönelik bağlı cihaz ve bildirim düzenlemesi
Avrupa Birliği düzenlemeleri doğrultusunda iPhone bildirimleri, Apple Watch dışındaki bazı giyilebilir cihazlara da iletilebiliyor. Aynı anda yalnızca tek bir aksesuar bildirim alabiliyor; bu seçenek aktif edildiğinde Apple Watch’a bildirim gönderimi duruyor.
Arayüz, hava durumu ve mesajlaşma altyapısı
Duvar kâğıdı galerisi sadeleştirilirken Hava Durumu ve Astronomi başlıkları ayrılıyor, canlı hava bilgisi sunan yeni seçenekler ekleniyor. Ayrıca RCS mesajlaşma için uçtan uca şifrelemeyi destekleyecek teknik altyapı hazırlanıyor.
Hangi iPhone modelleri iOS 26.3 alacak?
iOS 26.3 güncellemesi; iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max; iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max; iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max; iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, iPhone 16e; iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve iPhone Air modelleri için sunulacak.