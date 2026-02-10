KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026: KPSS Ortaöğretim (lise), Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuruları ve sınavları ne zaman?

Kamu personeli olma hedefi kuran adaylar için 2026 KPSS takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan programa göre bu yıl tüm KPSS oturumları gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve sınavların hangi tarihlerde yapılacağı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.