AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP zihniyeti enkaz altında kaldı





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"6 Şubat depremlerinden bugüne bu zorlu mücadele en güçlü şekilde verildi. Vatandaşlarımızın evlerine kavuşması en büyük sevincimiz. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren o günün arkasından her toplantımızda bu konuyu gündemimizde tuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey, büyük mesai harcadı. İleri safhalara da geleceğiz. Bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan da yalanlarla uğraşıyorduk. Maalesef yağma olayları çıktı. Bütün bunlarla mücadele edildi. Dünyanın gözü önünde bu mücadele başarıyla verildi.

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'in bütün yapılanları gölgelemeye, lekelemeye çalışan üslup içerisindeydi. Kendilerine ait belediyelerini anlatmaya çalışırken bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözleri ortaya koydu. Hangi sivil toplum örgütü, hangi belediye olursa olsun koşturması içtenlikli takdiri, saygıyı, teşekkürü her zaman hak eder. Sayın Özgür Özel'in üslubuna hakikatleri görmezden gelme gayretine hepimiz çok şaşırdık. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı partilerin söylemleri ve zihniyeti enkaz altındaydı ve bu üzücüydü.

İsrail'in istikrarsızlaştırıcı politikaları hız kesmeden devam ediyor buna karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.