Arap Birliğinden İsrail'e 'Somaliland' kınaması: Uluslararası hukukun açık ihlali

Arap Birliği, İsrail’in Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland bölgesini 'bağımsız bir devlet' olarak tanıma kararını kınadı. Bu adımın provokatif olduğunu ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini bildiren Arap Birliği, kararı 'uluslararası hukukun açık ihlali' olarak niteledi.
İsrail’in bu adımını "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendiren Ebu Gayt, bunun devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.
Ebu Gayt, tek taraflı tanıma girişimlerinin Somali’nin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ifade etti.
"İsrail bölge istikrarını zedeliyor"
İsrail’in Filistin halkına ve bölge ülkelerine yönelik ihlallerine dikkati çeken Ebu Gayt, şunları kaydetti:
İsrail'in Somaliland provokasyonu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, Somaliland’ı "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.
Bu kararla İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.
Somali hükümeti ise Somaliland’ı ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve bölgeyle ilgili her türlü tek taraflı tanıma veya anlaşmayı egemenliğine açık bir saldırı olarak değerlendirdiğini daha önce defalarca dile getirmişti.