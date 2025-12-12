Yemen’de iç savaş yine ateşleniyor

Ayrılıkçı yapı, ülkenin en büyük petrol tesislerinden PetroMasila dâhil kritik enerji altyapılarını kontrol altına alarak güneydeki dengeleri kökten değiştirdi. İç savaşın 2014’te Husilerin Sana’yı almasıyla başlayan süreci izleyen yıllarda Suudi Arabistan ve BAE’nin hükümete desteği sahayı daha da karmaşık hale getirmişti. 2022’den bu yana süren kırılgan sakinlik, STC’nin bu hamlesiyle bozulurken, hükümet güçleri ve aşiret ittifaklarıyla yeni çatışma hatları oluştu. Suudi Arabistan’ın desteklediği Hadramut Aşiret İttifakı’nın petrol gelirleri konusunda baskı kurması sonrası başlayan gerilim, STC’nin bunu fırsata dönüştürmesiyle bölgesel bir hesaplaşmaya dönüştü. STC’nin Aden’deki başkanlık sarayını ve Umman sınır kapısını da ele geçirmesi, örgütün güneydeki nüfuzunu pekiştirdi. Yemen hükümeti ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tüm tek taraflı adımların reddedildiğini vurguladı.