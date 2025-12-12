Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Yemen’de iç savaş yine ateşleniyor

Yemen’de iç savaş yine ateşleniyor

04:0012/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yemen.
Yemen.

Yemen’de yıllardır süren iç savaşın ardından oluşan nispi sükunet, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin (STC) Hadramut ve Mehri’nin büyük bölümünü ele geçirmesiyle bozuldu.

Ayrılıkçı yapı, ülkenin en büyük petrol tesislerinden PetroMasila dâhil kritik enerji altyapılarını kontrol altına alarak güneydeki dengeleri kökten değiştirdi. İç savaşın 2014’te Husilerin Sana’yı almasıyla başlayan süreci izleyen yıllarda Suudi Arabistan ve BAE’nin hükümete desteği sahayı daha da karmaşık hale getirmişti. 2022’den bu yana süren kırılgan sakinlik, STC’nin bu hamlesiyle bozulurken, hükümet güçleri ve aşiret ittifaklarıyla yeni çatışma hatları oluştu. Suudi Arabistan’ın desteklediği Hadramut Aşiret İttifakı’nın petrol gelirleri konusunda baskı kurması sonrası başlayan gerilim, STC’nin bunu fırsata dönüştürmesiyle bölgesel bir hesaplaşmaya dönüştü. STC’nin Aden’deki başkanlık sarayını ve Umman sınır kapısını da ele geçirmesi, örgütün güneydeki nüfuzunu pekiştirdi. Yemen hükümeti ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tüm tek taraflı adımların reddedildiğini vurguladı.



#Yemen
#BAE
#Politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 12 Aralık 2025 | Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman kılınacak? İllere göre vakitler