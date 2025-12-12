TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine yönelik başvurular sürerken gözler kura takvimine çevrildi. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar, projede hangi adımların izleneceğini öğrenmek için “Kuralar ne zaman çekilecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kura sürecine dair merak edilenler…
500 bin sosyal konut hamlesinde başvurular yoğun şekilde devam ederken, başvuru sahiplerinin en çok merak ettiği başlık kura tarihleri oldu. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin ne zaman yapılacağı araştırılırken, sürece ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor.
TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.
Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.
Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.