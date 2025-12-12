Türkiye tarafında enflasyonun belirleyici olacağını söyleyen Memiş, enflasyondaki gerilemenin sürmesi halinde faizlerin de düşüş eğiliminde olabileceğini belirtti. Bu çerçevede mevduat faizlerinde %40’ın altı ihtimalini gündeme getirdi.

En çok sorulan başlıklardan biri kredi faizleri oldu. Memiş, kendi kanaatini “2026’nın ilk yarısında büyük beklentiye girilmemeli, kredi tarafındaki açılma ikinci yarıda daha olası” diye özetledi.