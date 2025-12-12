Fed ve TCMB piyasaların beklediği faiz kararlarını açıkladı. Her iki banka da faiz indirimine gitti. Faiz kararlarının açıklanmasının ardından altın fiyatları sert atağa geçti. Ons altın 4.280 doları test ederken, gram altın ise rekor seviyesine dayandı. İşte 12 Aralık piyasalarda son durum.
2025 yılında tarihi seviyelere yükselen altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından yönünü yukarıya çevirdi. Ons ve gram altın rekor seviyeleri zorlamaya başladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Aralık güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatı.
12 Aralık Cuma saat 09:20 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.869,26 TL
Gram altın satış fiyatı 5.870,05 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış 9.528,00 TL,
Çeyrek altın satış 9.633,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış 37.965,00 TL
Cumhuriyet altını satış 38.372,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 19.103,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 19.260,00 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış 5.334,52 TL
22 ayar bilezik satış 5.384,45 TL
Ata altın fiyatı ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 38.327,14 TL
Ata altın satış fiyatı 39.294,43 TL
Altın düşer mi çıkar mı?
İslam Memiş, Fed ve TCMB’nin faiz indirimleri sonrası 2026 beklentilerini anlattı. Memiş, daha önce 2026 için “en az 5 faiz indirimi” beklentisi olduğunu ancak Fed’in yıl bitmeden bir indirimi gerçekleştirmesiyle bu öngörüyü 4 indirime çektiğini ifade etti. Bundan sonra odağın Fed’in 2026 yol haritasında olacağını vurguladı.
Türkiye tarafında enflasyonun belirleyici olacağını söyleyen Memiş, enflasyondaki gerilemenin sürmesi halinde faizlerin de düşüş eğiliminde olabileceğini belirtti. Bu çerçevede mevduat faizlerinde %40’ın altı ihtimalini gündeme getirdi.
En çok sorulan başlıklardan biri kredi faizleri oldu. Memiş, kendi kanaatini “2026’nın ilk yarısında büyük beklentiye girilmemeli, kredi tarafındaki açılma ikinci yarıda daha olası” diye özetledi.
Gram altın ne kadar olur?
Ayrıca ilk kez ev alacaklara özel kredi başlığının 2026’nın ilk çeyreğinde gündeme gelebileceğini söyledi. Ons altın: 4.200–4.250 bandında sıkışma; Noel dönemi nedeniyle sert hareketlerin zayıfladığı yorumu.
Memiş’e göre 5.800 TL altı “alım fırsatı” olarak izlenebilir, Ocak itibarıyla yükseliş beklentisi sürüyor.