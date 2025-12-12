5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: SSK ve BAĞKUR 2026'da emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2026 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerini yakından ilgilendiren artış oranı, büyük ölçüde açıklanan kasım ayı enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. TÜİK’in duyurduğu son rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,87 yükseldi. Böylece enflasyon, aralık ayına göre yüzde 29,74; geçen yılın kasım ayına göre ise yüzde 31,07 artış gösterdi. Bu veriler doğrultusunda birçok emekli, yeni yılda maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL olan emekli aylıkları 2026 ocak zammı ile kaç TL’ye çıkacak?
Emeklilerin 2026 ocak ayında alacağı maaşlar netleşmeye başlıyor. TÜİK’in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık zam oranı ortaya çıktı. Kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Aralık verisiyle birlikte kesin zam oranı belli olacak ancak mevcut tablo, maaş hesaplamalarında ilk ipuçlarını veriyor. Bu kapsamda, özellikle 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL maaş alan emeklilerin 2026’daki yeni aylıklarının ne kadar olacağı araştırılıyor. İşte emekli maaşı zammına dair güncel hesaplamalar…
2026'DA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşı zammı aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında kesinleşmiş olacak. Fakat 5 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle emekli zammı hesapları da başladı.
İşte aylara göre enflasyon oranları:
Temmuz 2025: Yüzde 2,06
Ağustos 2025: Yüzde 2,04
Eylül 2025: Yüzde 3,23
Ekim 2025: Yüzde 2,55
Kasım 2025: Yüzde 0,87
Toplam Dört Aylık Enflasyon: Yüzde 11,21
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık dönemin ilk 5 ayı için şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşı zammı bilindiği üzere senede 2 kez ocak ve temmuzda belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri, 2026 ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
2026'DA EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine göre SSK ve BAĞKUR emeklileri için 6 aylık kesinleşecek zam oranları şu şekilde öngörülüyor:
- Yıllık enflasyon yüzde 31 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 12,28
- Yıllık enflasyon yüzde 32 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 13,14
- Yıllık enflasyon yüzde 33 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 14
TÜİK 2025 KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ!
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
Aralık ayında kira sözleşmelerinde maksimum yüzde 35,91 artış yapılabilecek. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.