Öğrencilerin gözü bu haberde: KYK bursu 2026 ne zaman açıklanacak, yeni yılda tutar kaç TL olacak? İşte detaylar

20:5812/12/2025, Cuma
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2026 KYK burs ücretleri için geri sayım sürüyor
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2026 KYK burs ücretleri için geri sayım sürüyor

KYK burs ve kredi ödemelerinde 2026 yılı için yapılacak artış, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Hâlihazırda lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL olarak ödenen burs ve kredilerin, yeni yılla birlikte güncellenmesi bekleniyor. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Aralık ayında yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.

KYK burs ve kredi ücretleri, 2026 Ocak ayı yaklaşırken Türkiye genelinde milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Devlet tarafından sağlanan bu desteklerin yeni yılda hangi seviyeye çıkarılacağı ve artışın ne zaman duyurulacağı merak konusu.


2026 KYK burs ve kredi tutarları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen burs ve krediler, her yıl sonunda güncelleniyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayı itibarıyla lisans ve ön lisans öğrencileri için burs ve kredi tutarı 3 bin TL olarak belirlenmişti. 2026 yılına ilişkin yeni rakamların da Aralık ayı içerisinde açıklanması, en geç yılbaşına kadar kamuoyuna duyurulması bekleniyor.


Mevcut KYK burs ve kredi miktarları

2025 yılı boyunca geçerli olan ödemeler kapsamında lisans öğrencileri aylık 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL, doktora öğrencileri ise 9 bin TL burs ve kredi aldı. Yapılacak güncellemenin ardından 2026 Ocak ayından itibaren tüm öğrenciler ödemelerini zamlı tutarlar üzerinden almaya başlayacak.


Ödemeler hangi tarihlerde yapılıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uygulamasına göre KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte, güncellenen tutarlar da aynı ödeme takvimi çerçevesinde öğrencilere ulaştırılacak.

#kyk
#kyk bursu
#kyk kredisi
#öğrenci bursu
#üniversite öğrencileri
#gençlik ve spor bakanlığı
#burs tutarı
#kredi tutarı
#kredi ve yurtlar genel müdürlüğü
#öğrenci desteği
