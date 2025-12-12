Öğrencilerin gözü bu haberde: KYK bursu 2026 ne zaman açıklanacak, yeni yılda tutar kaç TL olacak? İşte detaylar

KYK burs ve kredi ücretleri, 2026 Ocak ayı yaklaşırken Türkiye genelinde milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Devlet tarafından sağlanan bu desteklerin yeni yılda hangi seviyeye çıkarılacağı ve artışın ne zaman duyurulacağı merak konusu.





2026 KYK burs ve kredi tutarları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen burs ve krediler, her yıl sonunda güncelleniyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayı itibarıyla lisans ve ön lisans öğrencileri için burs ve kredi tutarı 3 bin TL olarak belirlenmişti. 2026 yılına ilişkin yeni rakamların da Aralık ayı içerisinde açıklanması, en geç yılbaşına kadar kamuoyuna duyurulması bekleniyor.





Mevcut KYK burs ve kredi miktarları

2025 yılı boyunca geçerli olan ödemeler kapsamında lisans öğrencileri aylık 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL, doktora öğrencileri ise 9 bin TL burs ve kredi aldı. Yapılacak güncellemenin ardından 2026 Ocak ayından itibaren tüm öğrenciler ödemelerini zamlı tutarlar üzerinden almaya başlayacak.





Ödemeler hangi tarihlerde yapılıyor?