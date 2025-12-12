Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 12 Aralık Süper Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga maç programı

10:5312/12/2025, Cuma
Bugün futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar arasında Trendyol Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken, TFF 2. ve 3. Lig'de de birçok maç futbolseverlerle buluşacak. Almanya Bundesliga'da Greuther Fürth, Hertha Berlin ile karşı karşıya gelirken, İspanya La Liga'da Real Sociedad ile Girona arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşecek. İşte 12 Aralık maç programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol 1. Lig başta olmak üzere, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği’ne ağırlayacak. TFF 2. ve 3. Lig’de çok sayıda maçlar oynanacak. Almanya Bundesliga’da Greuther Fürth - Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Real Sociedad - Girona da İspanya La Liga’da üç puan için mücadele edecek. Futbolseverler için önemli bir gün olan 12 Aralık Cuma günü, tüm bu maçların saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte bugünün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 12 Aralık maçları

14:00 Diyarbekirspor - Erciyes 38 FK TFF 3. Lig Yaay

14:30 Adana Demirspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:00 Fethiyespor - Gebzespor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Elazığspor - İnegölspor TFF 2. Lig Sıfır TV

15:00 Ankaragücü - Kepez Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Yalova - Etimesgut Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 İnegöl Kafkas - Galata Spor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Nazilli Bld. - Afyonspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Eskişehir Anadolu Spor - Uşakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

17:00 Bursaspor - Ankara Demir TFF 2. Lig As TV Bursa

20:00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Dynamo Dresden - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

20:30 Greuther Fürth - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

22:30 Union Berlin - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Angers - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Lecce - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Real Sociedad - Girona İspanya La Liga S Sport Plus

