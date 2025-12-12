Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol 1. Lig başta olmak üzere, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği’ne ağırlayacak. TFF 2. ve 3. Lig’de çok sayıda maçlar oynanacak. Almanya Bundesliga’da Greuther Fürth - Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Real Sociedad - Girona da İspanya La Liga’da üç puan için mücadele edecek. Futbolseverler için önemli bir gün olan 12 Aralık Cuma günü, tüm bu maçların saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte bugünün oynanacak maçlar.