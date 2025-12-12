Bugün futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar arasında Trendyol Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken, TFF 2. ve 3. Lig'de de birçok maç futbolseverlerle buluşacak. Almanya Bundesliga'da Greuther Fürth, Hertha Berlin ile karşı karşıya gelirken, İspanya La Liga'da Real Sociedad ile Girona arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşecek. İşte 12 Aralık maç programı.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 12 Aralık maçları
14:00 Diyarbekirspor - Erciyes 38 FK TFF 3. Lig Yaay
14:30 Adana Demirspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
15:00 Fethiyespor - Gebzespor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Elazığspor - İnegölspor TFF 2. Lig Sıfır TV
15:00 Ankaragücü - Kepez Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Yalova - Etimesgut Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 İnegöl Kafkas - Galata Spor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Nazilli Bld. - Afyonspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Eskişehir Anadolu Spor - Uşakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
17:00 Bursaspor - Ankara Demir TFF 2. Lig As TV Bursa
20:00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Dynamo Dresden - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
20:30 Greuther Fürth - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
22:30 Union Berlin - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:45 Angers - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:45 Lecce - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus
23:00 Real Sociedad - Girona İspanya La Liga S Sport Plus