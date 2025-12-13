Gülter'in avukatları, Yalova Emniyeti önünde yaptıkları açıklamada, "Hayattayken Güllü Hanım'ın vekilliğini yürütüyorduk. Onun vasiyeti gereği çocuklarının da vekilliğini yaptık, ikisine de en ufak bir şüphe olursa dosyadan çekileceğimizi söyledik. Güllü Hanım'ın manevi mirasına sahip çıkmak için Tuğyan Hanım yönünden dosyadan çekildik. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam edecek. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu" diyerek, dosyadan çekildiklerini duyurdu.