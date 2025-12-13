"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter, cinayeti böyle işlemiş. Peki Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü’yü nasıl öldürmüş? İşte kan donduran cinayetin detayları.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi de, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü’yü nasıl öldürmüş
Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.
Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Gülter'in avukatları, Yalova Emniyeti önünde yaptıkları açıklamada, "Hayattayken Güllü Hanım'ın vekilliğini yürütüyorduk. Onun vasiyeti gereği çocuklarının da vekilliğini yaptık, ikisine de en ufak bir şüphe olursa dosyadan çekileceğimizi söyledik. Güllü Hanım'ın manevi mirasına sahip çıkmak için Tuğyan Hanım yönünden dosyadan çekildik. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam edecek. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu" diyerek, dosyadan çekildiklerini duyurdu.