Asgari ücret ocak zammı için pazarlıklar başladı. Asgari ücrette ilk toplantı gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci toplantısını 18 Aralık’ta yapacak. Toplantıya katılmayan Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a teklifini kapalı zarf içinde arka odada sundu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ ne kadar zam istiyor, asgari ücret teklifi ne oldu? İşte zam oranlarda göre yeni net asgari ücret senaryoları.

1 /7 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı. Komisyon, işçi temsilcileri olmadan toplandı. Komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık’ta yapacak.

2 /7 TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini sundu mu, ne kadar zam istiyor? TÜRK-İŞ, toplantıya 5 dakika kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a kapalı bir zarf içinde taleplerini içeren mektup sundu. TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın götürdüğü talep listesinde zam oranı ya da istenen asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakamsal veri yer almadı.

3 /7 Sözcü'nün haberine göre; TÜRK-İŞ’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor.

4 /7 TÜRK-İŞ NE KADAR ASGARİ ÜCRET ZAMMI İSTİYOR, TALEPLERİ NELER? TÜRK-İŞ, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Bu da TÜRK-İŞ’in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yılda yüzde 33.6 oranında yükselttiği anlamına geliyor. TÜRK-İŞ’in mektubunda asgari ücret için öncelikle geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istendi.

5 /7 Bu yapıldıktan sonra gıda, ulaşım, kira ve eğitimde yaşanan yüksek fiyat artışlarının karşılanmasını talep eden TÜRK-İŞ, bunlara ilave olarak ekonomik büyümenin sağladığı refah artışının işçiye yansıtılmasını istedi.

6 /7 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İşte zam oranlarda göre yeni net asgari ücret zam senaryoları. Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26 bin 584 TL’ye çıkacak. Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27 bin 188 TL’ye yükselecek. Yüzde 25’lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27 bin 630 TL olarak hesaplanıyor.