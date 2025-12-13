Yeni Şafak
İŞKUR Aralık ayına özel yeni iş ilanları yayımladı: İŞKUR açık iş ilanı kamu ve özel sektör alımları

09:0513/12/2025, ہفتہ
G: 13/12/2025, ہفتہ
İŞKUR, aralık ayına ilişkin güncel açık iş ilanlarını erişime açmayı sürdürüyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan sürekli işçi alımları, kurum dışı kamu duyuruları ve özel sektör personel ihtiyaçları iş arayanların yoğun ilgisini çekiyor. Bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere birçok kurumda temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför, ön muhasebe elemanı, servis personeli, büro çalışanı ve üretim işçisi gibi farklı pozisyonlarda alımlar yapılıyor. Adaylar, İŞKUR’un e-Şube sistemi üzerinden il, meslek, eğitim seviyesi ve tecrübe kriterlerine göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara pratik şekilde başvurabiliyor. Aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde yayımlanan güncel açık iş ilanları, istihdam olanaklarını yakından takip edenler için önemli fırsatlar sunmayı sürdürüyor. İşte Aralık ayı Türkiye geneli güncel açık iş ilanları.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), e-Şube sistemi üzerinden yayımladığı ve düzenli olarak yenilediği açık iş ilanlarıyla iş gücü piyasasında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Aralık 2025 dönemi itibarıyla İŞKUR’un ilan havuzunda; temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför, ofis çalışanı ve üretim personeli başta olmak üzere birçok meslek grubunda binlerce açık pozisyon bulunuyor. Kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör firmaları da farklı alanlarda personel ihtiyacını İŞKUR aracılığıyla duyuruyor. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresinden sisteme üye olarak il, meslek, eğitim ve deneyim kriterlerine göre arama yapabiliyor, ilanlara çevrim içi başvuru gerçekleştirebiliyor. En az lise mezunu adaylara hitap eden bu platform, Türkiye genelindeki 81 ilde yeni istihdam olanaklarına erişim imkânı sunuyor.

İŞKUR açık iş ilanları Türkiye geneli için tıklayın


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları için tıklayın

