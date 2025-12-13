Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), e-Şube sistemi üzerinden yayımladığı ve düzenli olarak yenilediği açık iş ilanlarıyla iş gücü piyasasında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Aralık 2025 dönemi itibarıyla İŞKUR’un ilan havuzunda; temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför, ofis çalışanı ve üretim personeli başta olmak üzere birçok meslek grubunda binlerce açık pozisyon bulunuyor. Kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör firmaları da farklı alanlarda personel ihtiyacını İŞKUR aracılığıyla duyuruyor. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresinden sisteme üye olarak il, meslek, eğitim ve deneyim kriterlerine göre arama yapabiliyor, ilanlara çevrim içi başvuru gerçekleştirebiliyor. En az lise mezunu adaylara hitap eden bu platform, Türkiye genelindeki 81 ilde yeni istihdam olanaklarına erişim imkânı sunuyor.