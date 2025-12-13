Kar alarmı verildi: Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklenirken, 5 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte kar yağışı beklenen iller ve güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
Rüzgar: Karadeniz’de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
5 il için kar uyarısı
Meteoroloji'den Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.