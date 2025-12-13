Türkiye’de yılbaşı tatili takvimi, 2026’ya girilirken yeniden gündeme geldi. 31 Aralık, resmi tatiller arasında yer almadığı için kamu ve özel sektörde normal mesai günü olarak kabul ediliyor. 1 Ocak 2026 ise Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmi tatil statüsünde bulunuyor.





31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

Mevzuat hükümleri incelendiğinde, 31 Aralık tarihinin yarım gün ya da tam gün tatil olarak tanımlanmadığı görülüyor. Bu nedenle çalışanlar açısından yılın son günü normal çalışma düzeni geçerli olacak. Kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve okullar 31 Aralık’ta faaliyetlerine devam edecek.





1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

Kanuna göre 1 Ocak, Türkiye genelinde resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında bu tarih Perşembe gününe denk geliyor. Okullar kapalı olacak, bankalar ve kamu kurumları hizmet vermeyecek. Yılın ilk günü, özel sektör açısından da resmi tatil kapsamında değerlendirilecek.





2026 yılbaşı tatili kaç gün olabilir?

2026 takviminde 27–28 Aralık hafta sonuna denk geliyor. 31 Aralık’ın Çarşamba günü olması nedeniyle, çalışanlar yıllık izin kullanmaları hâlinde hafta sonu ile yılbaşı tatilini birleştirerek uzun bir dinlenme planı yapabilecek. Ancak bu durum idari izin değil, kişisel izin tercihine bağlı olacak.





2026 yılında toplam kaç gün resmi tatil var?

Yeni yılda ulusal bayramlar ve dini bayramlar dâhil olmak üzere toplam 15,5 gün resmi tatil bulunuyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günleri yarım gün olarak uygulanırken, 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi de yarım gün tatil sayılıyor. Bu düzenlemeyle birlikte 2026 yılı, çalışanlar açısından dengeli bir resmi tatil takvimi sunuyor.





1 Ocak 2026 Perşembe - Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün) - Ramazan Bayramı arifesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan 2026 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün) - Kurban Bayramı arifesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba - Kurban Bayramı 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe - Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma - Kurban Bayramı 3. gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi - Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar - Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba (yarım gün) - Cumhuriyet Bayramı arifesi