Gram altın fiyatı haftayı rekorla kapattı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın piyasaların kapanış saatlerinde 6 bin TL sınırına yaklaştı. Bir süredir yatay ve dalgalı seyrini sürdüren altın, bu hafta yeniden yükseliş grafiği çizdi. Peki şu anda gram altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve 22 ayar altın kaç liradan işlem görüyor? İşte 12 Aralık Cuma altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik piyasalarda haftanın son işlem gününde de devam etti. Gram altın fiyatı akşam saat 18.10 itibarıyla 5 bin 966 lira seviyelerine yükselerek, 6 bin TL sınırına yaklaşmış oldu.
Gram altın fiyatı haftayı nasıl kapattı? 12 Aralık 2025 güncel rakamlar
Piyasalarda işlem gören 24 ayar altının gramı saat 18.10 itibarıyla 5 bin 966 TL seviyelerine yükseldi. Altının ons fiyatı ise 4 bin 320 dolar seviyelerinde.
Çeyrek altın kaç lira?
12 Aralık 2025 saat 18.10'daki verilere göre, çeyrek altın fiyatı 9 bin 788 lira olarak haftayı tamamladı.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını satış fiyatı ise, yine aynı saatlerde 38 bin 992 liradan işlem gördü.
22 Ayar altının gramı ne kadar?
Piyasalarda aynı saatlerde 22 ayar gram altının fiyatı 5 bin 671 liradan satıldı.
Gram altın güne nasıl başlamıştı?
Altının gram fiyatı sabah saat 09.55'te 5 bin 877 lira seviyelerinden işlem gördü. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde de yukarı yönlü ivmesini sürdürdü.
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 960 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günün sonunda 5 milyon 960 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 873 bin lira, en yüksek 5 milyon 979 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 artışla 5 milyon 960 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 810 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 880 milyon 958 bin 789,27 lira, işlem miktarı ise 2 bin 185,02 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 44 milyon 84 bin 640,31 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.
Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?
Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.
Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.