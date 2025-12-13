Yeni Şafak
MEMUR MAAŞ ZAM ORANI 2026: Ocak Memur ve emeklisinin 6 Aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

11:0213/12/2025, Cumartesi
Yeni yıla sayılı günler kala memur ve memur emeklilerinin gözü Ocak 2026 maaş artışına çevrildi. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam hesabında önemli bir eşik aşılırken, yüzde 17,55’lik artış şimdiden kesinleşti. Nihai oran ise aralık verisiyle netlik kazanacak.

Memur maaşları için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklileri Ocak 2026 için yüzde 17,55’lik zammı garanti altına aldı. Gözler şimdi 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek aralık ayı rakamlarında.

ZAM İÇİN GÖZLER 3 OCAK'TA

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. Zam TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri ile belli oluyor. Bugüne kadar 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Son enflasyon oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Memur ve memur emeklileri zam için bu tarihe odaklandı.

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre 5 aylık zam oranı belli oldu. Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında yüzde 2,55, Kasım ayında yüzde 0,87 olmak üzere toplam enflasyon 10,75 olurken, memur ve memur emeklileri için 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 11,21 olarak gerçekleşti.

Enflasyon farkı yüzde 5,91 olurken, 5 aylık toplam kümülatif artış yüzde 17,57 hesaplandı.

Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:

 5 aylık enflasyon oranı: %11,21

 Enflasyon farkı: %5,91

 Toplu sözleşme zammı: %11

 Toplam kümülatif artış: %17,57

ENFLASYON FARKI + 1.000 TL EK ÖDEME

Temmuz ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.

GÜNCEL ZAM HESABI

TÜİK verilerine sonucunda gerçekleşen yüzde 17.57'lik zam oranına göre en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken, en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olarak hesaplandı.

