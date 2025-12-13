Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı önceki haftanın kapanışına göre yüzde 2,76 oranında değer kazancıyla 11 bin 311,31 puandan kapadı. Endekste hafta boyunca yurt içinde faiz kararı etkili olurken, küresel gelişmelerde de Fed faiz öne çıktı. İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri, en değerli şirketler ve en çok işlem görenler.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 33,20 oranında değer kazancıyla Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Onu yüzde 15,49 ile Coca Cola (CCOLA) ve yüzde 10,43 ile MLP Sağlık (MPARK) takip etti.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 16,31 ile Kontrolmatik (KONTR), yüzde 14,09 ile Oba Makarna (OBAMS) ve yüzde 12,18 ile Grainturk Holding (GRTHO) olarak öne çıktı.

Borsada en değerli şirketler hangileri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 930 milyar 240 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) geçen haftaya göre değer kazanarak yine ilk sırada gelirken, 589 milyar 680 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 480 milyar 900 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

Borsa İstanbul'da en çok işlem görenler şirketler hangileri oldu?