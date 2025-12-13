HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM 2025: ÖTV İndirimi ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Yasalaşır, Meclis'ten Geçti Mi?

Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesinde son durum, hafta sonunun en çok ilgi gören konuları arasında yer aldı. TBMM’ye yıl başında sunulan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere uygun koşullarla yerli otomobil alma imkânı sağlanması planlanıyor. Vatandaşlar ise teşvikin ne zaman yürürlüğe gireceğini, başvuruların hangi şartlarda alınacağını araştırıyor.