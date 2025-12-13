Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapıyor: Müfettiş yardımcısı alımları ne zaman?

13/12/2025, Cumartesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı personel alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımları ne zaman? İşte başvuru tarihi ve şartları.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından istihdam edilecek müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

Müfettiş yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?

Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) 9-18 Mart 2026 döneminde yapılacak.

Müfettiş yardımcısı alımı sınavı ne zaman ve nereden yapılacak?

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026'da, mühendislik fakülteleri mezunları için de test usulünde 11 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacak mı?

Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak. İlanda, sınava başvuru şartları, sınavın şekli ve konularına ilişkin detaylar da yer alıyor.


