Asgari ücret 2. Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2026 asgari ücret ikinci toplantı tarihi açıklandı mı?

2026 asgari ücret zammı sürecinde gözler ikinci toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk görüşmenin ardından taraflar, yeni ücretin belirleneceği kritik takvimi yakından takip ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en fazla dört toplantıda süreci tamamlaması beklenirken, ikinci toplantının tarihi merak konusu oldu.

Asgari ücret maratonunda ilk viraj geride kaldı, şimdi sırada ikinci toplantı var. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk görüşmede genel çerçeve çizilirken, milyonlarca çalışan 2026 asgari ücretine yön verecek yeni toplantının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

İlk toplantının ardından, komisyonun ikinci kez ne zaman bir araya geleceği merak konusu oldu. Geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde, toplantıların genellikle aralık ayı içerisinde birkaç gün arayla yapıldığı görülüyor. Ancak bu yılki süreçte ikinci toplantı için 18 Aralık tarihi açıklandı. Komisyonun, aralık ayı sonuna kadar dört toplantı yaparak yeni asgari ücret rakamını belirlemesi ve kamuoyuna duyurması bekleniyor.

İKİNCİ TOPLANTI İÇİN 18 ARALIK TARİHİNE İŞARET EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Yeni yılda yapılacak artış oranı ise komisyonun yapacağı görüşmelerin ardından netleşecek. Masada yüzde 25 ile yüzde 33 arasında değişen çeşitli zam senaryolarının konuşulduğu belirtiliyor.

