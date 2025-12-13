Asgari ücret 2. Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2026 asgari ücret ikinci toplantı tarihi açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

İlk toplantının ardından, komisyonun ikinci kez ne zaman bir araya geleceği merak konusu oldu. Geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde, toplantıların genellikle aralık ayı içerisinde birkaç gün arayla yapıldığı görülüyor. Ancak bu yılki süreçte ikinci toplantı için 18 Aralık tarihi açıklandı. Komisyonun, aralık ayı sonuna kadar dört toplantı yaparak yeni asgari ücret rakamını belirlemesi ve kamuoyuna duyurması bekleniyor.