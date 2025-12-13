A101 market Aralık ayında indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. A101 market 18 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler fiyat listesini sizler için derledik. Bu Perşembe günü A101 mağazalarında onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. A101’de bu hafta hangi ürünlerde kampanya var, hangi fırsatlar sizleri bekliyor? İşte A101 18 Aralık 2025 indirimleri.
18 Aralık A101 aktüel kataloğu
Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL
ReVolt RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Onvo 55' Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL
Toshiba 50' 4K VIDAA Tv 15.999 TL
REGAL Cam Ankastre Set 3'lü 16.999 TL
Flavel Çamaşır Makinesi 13.999 TL
Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 12.499 TL
Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi 17.599 TL
Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti 10.999 TL
Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
Kiwi Türk Kahve Makinesi 999 TL
Pierre Cardin Saç Düzleştirci 849 TL
Kiwi Cam Temizleme Robotu 3.799 TL
Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.699 TL
Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 999 TL
English Home Airfryer 1.999 TL
Kiwi El Blender Seti 949 TL
Kiwi Kablosuz Şarjlı Doğrayıcı 899 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL
JWIN Tam Boy Keman 2.499 TL
Oyuncak Pilli Gitar 269 TL
Oyuncak Bloklar 38 Parça 169 TL
Oyuncak Şatolu Mutfak Seti 549 TL
Thull Gaming Klavye 349 TL
Thull Gaming Hoparlör 599 TL
Thull Gaming Mouse 249 TL
Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 129 TL
Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 179 TL
Aurora Çay Tabağı 6'lı 199 TL
Echo Kase 4'lü 119 TL
Luna Sürahi 149 TL
Nehir Servis Gereçleri 145 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 999 TL
Melamin Tepsi 129 TL
Cam Çerezlik 24,50 TL
Pasta Tabağı 6'lı 279 TL
Kristal Baharatlık Seti 6'lı 149 TL
Çöp Kovası 59,50 TL
7 Parça Saklama Kabı 135 TL
Büyük Makyaj Organizeri 169 TL
5 Çekmeceli Organizer 299 TL
Cam Kap Taşıma Çantası 299 TL
Tüy Toplama Rulosu 3'lü 79,50 TL
Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 39,50 TL
Çekmeceli Mini Organizer 69,50 TL
Çekmeceli Takı Organizeri 449 TL
Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL
Klozet Fırçası 99,50 TL
Pedallı Çöp Kovası 99,50 TL
Kadın Çanta 419 TL
Kadın Suni Deri Kemer 2'li 139 TL
Tiran Bilek Askılı Kadın Cüzdan 249 TL
Erkek %100 Deri Kemer 199 TL
%100 Deri Kevin Erkek Klasik Cüzdan 429 TL
English Home Çift Kişilik Yorgan 499 TL
English Home Tek Kişilik Yorgan 399 TL
English Home Yastık 129 TL
Çift Kişilik Alez 149 TL
Tek Kişilik Alez 99,50 TL