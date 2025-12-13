Asgari ücrette en güçlü senaryo ortaya çıktı: Ne %20, ne %25 ne de %35! İşte masada öne çıkan tek oran

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM: 2026 asgari ücret ne kadar olacak? 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının ardından kulislerde zam oranlarına ilişkin tablo netleşmeye başladı. Ekonomi çevrelerine göre 2026 asgari ücreti için ne %20, ne %25 ne de %35 oranları öne çıkıyor; en güçlü senaryo tek bir oranda birleşiyor. İşte kulislerde ve masada konuşulan o oran…

1 /12 Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla takip ettiği 2026 asgari ücret süreci kritik bir aşamaya girdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının tamamlanmasının ardından, zam oranlarına ilişkin kulis bilgileri netleşmeye başladı.

2 /12 Ekonomi çevreleri ve kulis kaynaklarına göre %20, %25 ve %35 zam senaryoları masada zayıflarken, tek bir oran öne çıkıyor.

3 /12 %20, %25 ve %35 senaryoları tek tek elendi

Ekonomi yönetimine yakın kaynaklar, %20 zam → Enflasyon karşısında alım gücünü korumakta yetersiz %25 zam → Çalışan beklentisinin altında kalma riski %35 zam → İşveren maliyetleri ve enflasyon hedefleri açısından yüksek bulunuyor diyerek tarafların, denge sağlayabilecek tek bir oranda buluşmaya daha yakın olduğu ifade etti.









4 /12 İşte masada öne çıkan tek oran

Kulislerde konuşulan bilgilere göre %30 zam oranı, hem işçi hem işveren tarafında “orta yol” olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi çevreleri, bu oranın: Enflasyonla mücadele politikalarıyla çelişmemesi, İşveren üzerindeki maliyet baskısını sınırlaması, Çalışan tarafında kısmi de olsa alım gücü artışı sağlaması nedeniyle öne çıktığını belirtiyor.









5 /12 %30 zam senaryosuna göre 2026 asgari ücret

Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda 2026 asgari ücret şöyle şekilleniyor;

Net asgari ücret: yaklaşık 28.700 TL Brüt asgari ücret: yaklaşık 33.800 TL (Rakamlar mevcut asgari ücret üzerinden yapılan tahmini hesaplamalardır.)







6 /12 Süreç nasıl şekillenecek? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

İkinci toplantı: Zam oranları daha net konuşulacak Son toplantılar: Nihai rakam belirlenecek Aralık sonu: 2026 asgari ücretinin açıklanması bekleniyor







7 /12 İşte 2026 asgari ücret için konuşulan tüm senaryolar

Kulislerde dile getirilen olası zam oranları ve buna göre oluşabilecek net–brüt maaş tabloları şöyle:

%20 zam → Net: 26.584 TL | Brüt: 31.206 TL



8 /12 %25 zam → Net: 27.630 TL | Brüt: 32.506 TL

























9 /12 %28,5 zam → Net: 28.404 TL | Brüt: 33.417 TL

10 /12 %30 zam → Net: 28.735 TL | Brüt: 33.807 TL



11 /12 %35 zam → Net: 29.841 TL | Brüt: 35.107 TL













