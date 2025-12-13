Trabzonspor'dan tarihe geçecek iki proje

Trabzonspor’un olağan genel kurulu Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlarken, kulübün geleceğini şekillendirmesi beklenen iki önemli proje kamuoyuna sunuldu. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimin katıldığı toplantıda, 'Kartal' ve 'Akyazı' projelerinin kapsamı ve hedefleri paylaşıldı. Projelerin detaylarını ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel anlattı.





İşte Trabzonspor'un o iki dev projesi:





Kartal projesi





Trabzonspor’un ekonomisine çok ciddi katkı sağlaması ve çok değerli bir konumda yer alan yeni yatırımın planlaması tamamlandı. Modern bir iş–yaşam merkezine dönüşecek olan Kartal Projesi, mimarisi ve sunduğu kullanım alanlarıyla İstanbul’un ve bölgenin yeni çekim noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.





Toplam 5 kattan oluşan projede;





•​10.300 m²’lik geniş bir kiralanabilir alan, farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı.





•​15.000 m² büyüklüğündeki ofis alanı, modern çalışma ortamları için özel olarak tasarlandı.





•​Perakende ve gastronomi fonksiyonlarının yer aldığı 2 kat, ziyaretçilere zengin bir sosyal ve hizmet deneyimi sunacak.





•​Toplam 50 üniteden oluşan perakende yapısı, markalara esnek ve verimli kullanım alanları sağlayacak.





•​600 araç kapasiteli kapalı otopark, proje kullanıcılarının konforlu erişimi için önemli bir kolaylık sağlayacak.





Projenin dikkat çeken yönlerinden biri, binalar arasında oluşturulan geniş açık alanlar ve ferah avlu düzeni. Bu düzen sayesinde proje sadece bir yapı değil, aynı zamanda insanların vakit geçirebileceği, nefes alabileceği bir sosyal yaşam alanı hâline geliyor. Gastro ve kafe bölümlerinin konumlandırıldığı katlarda yer alan teraslar, gün ışığını içeri alan açıklıklar ve peyzaj ile desteklenen alanlar proje atmosferine sıcaklık katıyor.





Üst katlarda planlanan ofisler ise kullanıcılarına modern, sade ve işlevsel bir çalışma ortamı sunuyor. Cephede kullanılan yatay hatlar ve doğal tonlar, yapıya hem çağdaş bir karakter kazandırıyor hem de şehir dokusuyla uyumlu bir görünüm oluşturuyor.





Kartal Projesi; konumu, fonksiyonları ve mimari yaklaşımıyla hem iş dünyasına hem de sosyal yaşama hitap ederken Trabzonspor’a da hem ekonomik hem de vizyon anlamında değer katacak.









Akyazı Projesi





Trabzonspor’un himayesinde, 105 dönümlük arazi üzerinde yükselecek olan ve Karadeniz bölgesinin en büyük karma kullanımlı projesi olarak tasarlanan dev yatırım, şehirle birlikte tüm bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Trabzon Şehir Hastanesi’ne komşu konumuyla dikkat çeken proje; bu iki büyük yatırım ile bütünleşmiş bir yaşam, alışveriş ve sosyal deneyim alanı oluşturacak.

Proje kapsamında şehre ve bölgeye ilk kez gelecek ulusal ve uluslararası birçok perakende ve moda markası yer alacak. Yaklaşık 3 milyon kişilik geniş bir nüfusa hitap edecek olan yatırım, Trabzon’un yeni kent merkezi olarak konumlanacak.





Toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alana sahip ve 250’nin üzerinde mağazadan oluşacak bölgesel alışveriş ve yaşam merkezi, projede yer alacak en önemli bileşenlerden biri olacak.





Buna ek olarak:





* 300 odalı, 360 derece manzaralı çatı restoranı, balo ve konferans salonları, sağlıklı yaşam merkeziyle bölgenin en nitelikli 5 yıldızlı lüks oteli,





* 130 odalı markalı erişilebilir bir iş oteli,





* 3.100 araçlık dev otopark,





* Bölgenin en geniş ve rekabetçi perakende marka karması,





* Proje genelinde konumlandırılmış 45’ten fazla gastronomi ünitesi,





* Çocuk, genç ve yetişkinlere özel farklı eğlence konseptleri,





* Trabzon Bulvarı, Trabzonspor Müzesi, yeniden düzenlenecek sahil yolu, deniz üzerinde konumlandırılan özel restoranlar,





* Tematik perakende caddeleri “HighStreet” ve “Boutique Mall”,





* AVM çatı katında yer alacak büyük ölçekli bir aktivite ve buluşma merkezi projenin öne çıkan fonksiyonları arasında yer alacak.





Trabzonspor ve bölge için bir dönüm noktası niteliği taşıyan projenin konsept geliştirme süreci, Avrupa’nın lider ticari gayrimenkul geliştirme ve yönetim gruplarından ECE Group’un Türkiye ve Hamburg’daki tasarım ekipleri tarafından birlikte yürütüldü.





Dev yatırımın öne çıkan ekonomik etkileri ise şöyle:





* 4000’in üzerinde kişiye doğrudan istihdam





* Trabzonspor’a ve Trabzon’a dev ekonomik katkı





Trabzon’a yeni bir siluet ve vizyon kazandıracak olan proje; alışverişten gastronomiye, konaklamadan kültürel deneyime, spordan eğlenceye kadar her alanda kenti geleceğe taşıyacak, bölgenin ekonomik ve sosyal dinamizmini güçlendirecek.







































