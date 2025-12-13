AÖF SINAV SONUÇLARI 2025: Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 6-7 Aralık tarihlerinde yapılan Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarih için AÖF öğrenci sistemine yoğun ilgi gösteriyor.
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gözü sınav sonuçlarında. Güz Dönemi Ara Sınavlarını 6-7 Aralık’ta tamamlayan adaylar, AÖF sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesini bekliyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğreniliyor.
AÖF ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının önümüzdeki haftaya kadar açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF sınavı sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026