Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF SINAV SONUÇLARI 2025: Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2025: Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:4913/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 6-7 Aralık tarihlerinde yapılan Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarih için AÖF öğrenci sistemine yoğun ilgi gösteriyor.

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gözü sınav sonuçlarında. Güz Dönemi Ara Sınavlarını 6-7 Aralık’ta tamamlayan adaylar, AÖF sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesini bekliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğreniliyor.

AÖF ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının önümüzdeki haftaya kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sınavı sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

#AÖF
#aöf sonuç
#aöf sonuç tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
La ilahe illallahul melikul hakkul mubin anlamı ve fazileti