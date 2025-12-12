Yeni Şafak
OGM 496 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular devam ediyor mu?

15:4712/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün 496 personel alımına yönelik başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Gözler şimdi, başvuruların tamamlanmasının ardından açıklanacak olan personel alımı sonuçlarının tarihine çevrildi. Peki, OGM personel alımı sonuçları hangi gün duyurulacak?

OGM’nin 496 personel alımına yönelik başvurular sona ermişti. İşlemlerini bitiren vatandaşlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirme aşaması nedeniyle, personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinleşmedi. Sonuçlar, resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.

