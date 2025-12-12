TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak ve peşinatlar ne zaman yatırılacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. TOKİ'ye başvurular, 18 Aralık'ta e-Devlet üzerinden son bulacakken, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla başvurular ise 19 Aralık'a kadar yapılabilecek. TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağı ve peşinat ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu.
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular sürüyor. Başvuru süreci, 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânı sunulacak. Konutlar, 80 ve 65 metrekarelik 2+1 ile 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak. Fiyatlar ve ödeme taksitleri, İstanbul ve Anadolu illerine göre farklılık gösterecek.
TOKİ PEŞİNATLARI NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?
Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.
TOKİ PEŞİNAT VE AYLIK ÖDEME PLANI
Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
