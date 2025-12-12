Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26 bin 584 TL’ye çıkacak.

Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27 bin 188 TL’ye yükselecek.

Yüzde 25’lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27 bin 630 TL olarak hesaplanıyor.

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28 bin 404 TL olması bekleniyor.

Yüzde 30’luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28 bin 735 TL olması bekleniyor.

Yüzde 31 bir zam senaryosunda 2026 yılı net asgari ücretin 28 bin 956 TL olması bekleniyor.

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29 bin 841 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.