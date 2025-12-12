Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapıyor. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan ilk toplantı başladı. Peki Türk İş asgari ücret komisyonuna katıldı mı? 2026 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.
Türk İş asgari ücret komisyonuna katıldı mı?
İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi.
Kritik toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Saat 14.00'te toplantı öncesinde TÜRK-İŞ heyeti Bakan Işıkhan'a mektup vermeye geldikten sonra açıklama yapıyor.
TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacak. Kritik görüşme sonrası gazetecilerin karşısına çıkan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyon toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu. Ağar, yaptığı açıklamada "Aldığımız karar gereği komisyona katılmayacağımız belirtmiştik. Bakanımızı ziyaret ettik bir dosya verdik. Komisyona katılmama gerekçelerini Bakanımıza açıkladık. Onlar toplantıya geçti, biz de buraya sizlerin önünüze geldik." dedi.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece ilişkin yaptığı konuşmada işverenlere çağrıda bulunmuş ve asgari ücret belirlenirken işverenlerin de “ellerini taşın altına koyması” gerektiğini vurgulamıştı.
Komisyonun nihai kararı, Aralık ayı sonuna kadar kamuoyuna duyurulması ve 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşçi temsilcisinin masada olmaması ise sürecin seyrini ve kararın meşruiyet algısını tartışmalı hale getiriyor.
Asgari ücret ne kadar?
Ocak 2025’te yapılan yüzde 30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26 bin 5 TL, net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. İşverene maliyeti ise 30 bin 556 TL olarak hesaplandı. İşte 2026 asgari ücret zam senaryoları.
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26 bin 584 TL’ye çıkacak.
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27 bin 188 TL’ye yükselecek.
Yüzde 25’lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27 bin 630 TL olarak hesaplanıyor.
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28 bin 404 TL olması bekleniyor.
Yüzde 30’luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28 bin 735 TL olması bekleniyor.
Yüzde 31 bir zam senaryosunda 2026 yılı net asgari ücretin 28 bin 956 TL olması bekleniyor.
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29 bin 841 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.