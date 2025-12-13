2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre ALES/1 sınavı için başvurular 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Peki ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ALES başvuru tarihleri.
ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 sınav tarihleri ÖSYM duyurusu ile belli oldu. 2026 yılında da yıl içinde bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere üç kez gerçekleştirilecek olan ALES’in başvuru tarihi haberimizde yer almakta.
2026 ALES 1, ALES 2, ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES 1 başvurusu 25. Mart 2 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuru yapılacak.
ALES 2 başvurusu 10-18 Haziran tarihleri arasında başvuru yapılacak.
ALES 3 başvurusu 7 - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru yapılacak.
2026 ALES 1, ALES 2, ALES 3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES 1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.
ALES 2 sınavı 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
ALES 3 sınavı ise 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.