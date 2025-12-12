Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yeni zam geldi. Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu.

Ankara'da tam bilet ücreti ne kadar oldu?

AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.

Ankara’da öğrenci bileti ne kadar oldu?

Öğrenci bileti 13 TL’den 17 TL’ye, tam aktarma 12,50 TL’den 17 TL’ye, öğrenci aktarma ise 8 TL’den 10 TL’ye çıkartıldı. Üstelik Mansur Yavaş göreve gelmeden önce ücretsiz olan aktarma sistemi, CHP yönetiminde ücretlendirilmişti.

Aynı oturumda dolmuş ücretlerine zam yapılması da kabul edildi. Ancak nihai rakamlar UKOME toplantısından sonra açıklanacak. Başkentliler, otobüslerden sonra dolmuş ücretlerinde de ciddi bir artış bekliyor.