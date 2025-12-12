TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2025: TOKİ kura çekiliş tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular Türkiye genelinde yoğun ilgiyle devam ederken gözler kura sürecine çevrildi. 1+1 ve 2+1 konut tipleri için e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden yapılan başvuruların ardından sırada hak sahiplerini belirleyecek çekiliş takvimi bulunuyor. 5 bin TL başvuru ücretinin yatırılmasıyla tamamlanan süreçte vatandaşlar, kuraların başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, takvim açıklandı mı?
Yüzbinlerce vatandaşın başvurduğu TOKİ sosyal konut projesinde kritik aşamaya yaklaşılıyor. Başvuruların devam ettiği projede 1+1 ve 2+1 konutlar için yatırılan 5 bin TL başvuru ücretinin ardından tüm gözler kura tarihine yöneldi. Hak sahiplerinin belirleneceği çekilişler için geri sayım sürerken, “TOKİ kura takvimi netleşti mi?” sorusu da araştırılan konular arasında yer alıyor.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ kuraları Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlanıyor. kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Konut teslimleri ise Mart 2027 itibari ile gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından TOKİ kuraları ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılması öngörülüyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ 500 BİN KONUT SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
TOKİ başvuruları 10-19 Aralık tarihleri arasında yapılacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ konutları 240 ay vade yüzde 10 peşinat ile İstanbul ve Anadolu için seçenekler bulunuyor.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
1+1 Evler 55 m2
7.313 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 1.950.000 TL
2+1 Evler 65 m2
9.188 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.450.000 TL
2+1 Evler 80 m2
11.063 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.950.000 TL
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
1+1 Evler 55 m2
6.750 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 1.800.000 TL
2+1 Evler 65 m2
8.250 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.200.000 TL
2+1 Evler 80m2
9.038 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.650.000 TL