TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2025: TOKİ kura çekiliş tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular Türkiye genelinde yoğun ilgiyle devam ederken gözler kura sürecine çevrildi. 1+1 ve 2+1 konut tipleri için e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden yapılan başvuruların ardından sırada hak sahiplerini belirleyecek çekiliş takvimi bulunuyor. 5 bin TL başvuru ücretinin yatırılmasıyla tamamlanan süreçte vatandaşlar, kuraların başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, takvim açıklandı mı?

1 /5 Yüzbinlerce vatandaşın başvurduğu TOKİ sosyal konut projesinde kritik aşamaya yaklaşılıyor. Başvuruların devam ettiği projede 1+1 ve 2+1 konutlar için yatırılan 5 bin TL başvuru ücretinin ardından tüm gözler kura tarihine yöneldi. Hak sahiplerinin belirleneceği çekilişler için geri sayım sürerken, “TOKİ kura takvimi netleşti mi?” sorusu da araştırılan konular arasında yer alıyor.

2 /5 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? TOKİ kuraları Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlanıyor. kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Konut teslimleri ise Mart 2027 itibari ile gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından TOKİ kuraları ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılması öngörülüyor.

3 /5 TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek: TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

4 /5 TOKİ 500 BİN KONUT SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN? TOKİ başvuruları 10-19 Aralık tarihleri arasında yapılacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.