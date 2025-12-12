DSİ işçi alımı evrak teslimleri başladı mı?

DSİ resmi internet adresi üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilecek 1.389 adet Sürekli İşçi alımına ilişkin evrak teslim süreci 08.12.2025 tarihinde başlayıp 19.12.2025 tarihinde son bulacaktır.