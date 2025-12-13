Uzman isim, gram altın tarafında ise işçilik farklarının etkisine dikkat çekerek Ekim ayında kilogram külçe altında 12.500 dolar olan işçiliklerin yıl sonu pozisyon kapatmaları ve merkez bankası alımlarının durmasıyla 500 dolara gerilediğini belirtti. Bu nedenle ons yükselse de gram altında 6.000 TL seviyelerinin görülmediğinin altını çizdi.

5.780 – 5.790 TL seviyelerinin ucuz olduğunu daha önce hatırlatan Memiş 6.000 TL altının 2026 hazırlığı için hala önemli olduğunu vurguladı. 2026 yılının belirsiz ve sert geçebileceği, buna göre karar verilmesinde fayda olduğunu ifade etti.