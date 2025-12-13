Küresel ve yurt içi piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın ve döviz fiyatlarını yakından izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, “Gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar, ons altın kaç dolar?” sorularına yanıt arıyor. 13 Aralık 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla altın piyasasında oluşan güncel fiyatlara ilişkin tablo dikkat çekiyor. Peki Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan çarpıcı altın yorumları.
Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar güncel fiyatları yakından izliyor. Peki, çeyrek altın, yarım altın ve diğer altın türleri bugün ne kadar oldu? İşte 13 Aralık 2025 Cumartesi gününe ait çeyrek, gram, yarım ve ons altın satış fiyatları.
13 Aralık Cumartesi saat 09:30 itibariyle altın fiyatlar şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 5.901,44 liradan alış, 5.902,25 TL’den satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın bugün 9.603,00 liradan alınıyor, 9.710,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın bugün 19.253,00 liradan alınıyor, 19.414,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını bugün 38.263,003 liradan alınıyor, 8.680,00 liradan satılıyor.
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın bugün 39.324,34 liradan alınıyor, 40.325,53 liradan satılıyor.
ALTIN DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?
İslam Memiş, "Aralık ayının en önemli haftasını geride bırakıyoruz. Hem Amerika Merkez Bankası hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararlarını açıkladı. Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 150 bas puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından önceden beklendiği için sürpriz bir karar çıkmadı. Bu da piyasalarda olumlu ya da olumsuz bir fiyatlamaya neden olmadı. Altın, gümüş gibi değerli metallerde ve dolar karşısındaki varlıklarda bir miktar değer artışları gözlemliyoruz" diyerek genel bir analiz yaptı.
Memiş, ancak buradan tekrar kar satışları gelebileceğini söyleyerek yatırımcıları uyardı. "Altın tarafında ons için 4160-4260 dolar aralığı takip ediliyor. Gram altın 5800-5900 lira bandında dalgalanıyor" diyen Memiş, 2026 yılında da yükseliş yönlü beklenti sürdüğü için altın almak isteyenlerin yıl sonuna kadar alımlarını tamamlaması gerektiğini söyledi. Altın için yılbaşında 6.000 TL üzeri seviyelerin görülüp görülmeyeceği sorulan Memiş, "2025 yılında altını yükselten nedenler 2026 yılında da devam ediyor, Fed'in faiz indirimlerinin süreceği beklentisi var, jeopolitik gerilimler devam ediyor ve merkez bankalarının altın alımları sürüyor. Bu nedenlerle 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yükselişler sürecek" dedi.
Uzman isim, gram altın tarafında ise işçilik farklarının etkisine dikkat çekerek Ekim ayında kilogram külçe altında 12.500 dolar olan işçiliklerin yıl sonu pozisyon kapatmaları ve merkez bankası alımlarının durmasıyla 500 dolara gerilediğini belirtti. Bu nedenle ons yükselse de gram altında 6.000 TL seviyelerinin görülmediğinin altını çizdi.
5.780 – 5.790 TL seviyelerinin ucuz olduğunu daha önce hatırlatan Memiş 6.000 TL altının 2026 hazırlığı için hala önemli olduğunu vurguladı. 2026 yılının belirsiz ve sert geçebileceği, buna göre karar verilmesinde fayda olduğunu ifade etti.