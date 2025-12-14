TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı. 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta sona erecek. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Peki bankalar üzerinden yapılan TOKİ başvurusu ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, 1+1 ve 2+1 konutların ödeme planı nasıl? İşte projenin detayları.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. 2025 TOKİ başvuru ekranı erişime açıldı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
e-Devlet TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman sona erecek?
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut banka üzerinden yapılan başvurular ne zaman bitecek?
Banka üzerinden yapılan TOKİ sosyal konut başvuruları ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru bedeli 5000 TL olacak.
TOKİ başvuru ücreti kimler ödemeyecek?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
TOKİ konut taksitleri kaç liradan başlayacak?
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.