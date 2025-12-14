Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Millet düşmanlarına aldanmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millet düşmanlarına karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum, kendi geleceğinize de ülkemizin geleceğine de sahip çıkın" dedi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Gençlik buluşmaları Türk siyasetine bizim kazandırdığımız, bizimle sembolleşen özgün çalışmalardan biri. Birçok ilimizde gençlerimizle bir araya geldik. Bu buluşmaların şahsen benim de ufkumu açtığını ifade etmek isterim. Siz genç kardeşlerimden sadece cesaret değil, ilham da aldık. 23 yıllık iktidarımız boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdük. Siyasetten, bürokrasiye ve iş dünyasına her alanda gençlerin önünü açarak yürüdük. Bugün de gençlerin en çok teveccüh gösterdiği ve gençlere en çok teveccüh gösteren siyasi hareket biziz. Çünkü biz bu ülkenin en büyük gücünün, misyon olarak özgüven ve ideal sahibi bir gençlik olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar da yanılmadık.
Köklerinden güç alan ama gözünü ufka diken, dünyanın dönüşümünü okuyabilen, iddialı, şuurlu, ahlaklı ve nitelikli bir gençlik aradık ve bunu bulduk. AK Gençlik işte böyle bir sorumluluğu omuzlarında taşıyor. Biz onca imkansızlıklara rağmen surda gedik açmayı başardık. Şimdi o surdaki o gediği büyüterek zaferi kucaklayacak olanlar sizlersiniz.
Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ve bu yolda birlikte emin adımlarla yürümekte kararlıyız. 21. yüzyılı Türkiye'nin asrına çevirecek, gemiyi menzile ulaştıracak ve küresel liderliğini kabul ettirecek bir Türkiye'ye ben sizlerle birlikte kavuşacağımıza da inanıyorum. Siz gençlerin enerjisine, yeteneklerine ve dinamizmine ihtiyacımız var.
GENÇLERE ÇAĞRI
Millet düşmanlarına karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum, kendi geleceğinize de ülkemizin geleceğine de sahip çıkın.
Terörsüz Türkiye adımımızı attık. Mağaralar boşaltıldı, silahlar yakıldı yakılıyor. Doğu bölgelerimizde yayla ve dağlara artık herkes rahatlıkla çıkıyor
