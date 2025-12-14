Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Millet düşmanlarına aldanmayın

Gençlik buluşmaları Türk siyasetine bizim kazandırdığımız, bizimle sembolleşen özgün çalışmalardan biri. Birçok ilimizde gençlerimizle bir araya geldik. Bu buluşmaların şahsen benim de ufkumu açtığını ifade etmek isterim. Siz genç kardeşlerimden sadece cesaret değil, ilham da aldık. 23 yıllık iktidarımız boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdük. Siyasetten, bürokrasiye ve iş dünyasına her alanda gençlerin önünü açarak yürüdük. Bugün de gençlerin en çok teveccüh gösterdiği ve gençlere en çok teveccüh gösteren siyasi hareket biziz. Çünkü biz bu ülkenin en büyük gücünün, misyon olarak özgüven ve ideal sahibi bir gençlik olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar da yanılmadık.