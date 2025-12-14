Yeni Şafak
Emekli promosyonları güncellendi: Aralık 2025'te hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte güncel kampanyalar

21:5414/12/2025, Pazar
Aralık 2025 itibarıyla bankalar emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon tutarları 32 bin TL’ye kadar çıkarken, kamu ve özel bankaların sunduğu güncel rakamlar netleşti. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? İşte banka banka emekli promosyon ücretleri.

Yeni yıl öncesinde emekli promosyonları yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Emekli maaşını taşıyarak üç yıl kalma taahhüdü veren yurttaşlar, ek koşul aranmaksızın nakit promosyonlardan faydalanabiliyor. Bazı bankalar maaş tutarına göre kademeli ödeme yaparken, bazıları ek kampanyalarla toplam promosyon miktarını yukarı çekiyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu


Yapı Kredi, 19 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor.


Maaşa göre 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon


2 otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödeme


Kredi kartı harcamasına 5.000 TL’ye kadar ödül


Mobil uygulama aktifliğine 2.000 TL ek nakit

QNB emekli promosyonu


QNB, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.


Maaşa göre 20.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon


2 fatura talimatına 3.000 TL


100 bin TL ihtiyaç kredisine 2.500 TL


Ek hesap kullanımına 2.500 TL


Kampanya 8 Ekim – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.

İş Bankası emekli promosyonu


İş Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda maaş alan emeklilere:


15.000 TL’ye kadar nakit promosyon


9.000 TL’ye kadar ek ödeme


sunuyor. Kampanya 1-31 Aralık 2025 dönemini kapsıyor.

Albaraka emekli promosyonu


Albaraka, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 25.000 TL’ye varan avantaj sağlıyor.


15.600 TL’ye kadar promosyon


Fatura talimatına 1.400 TL


Referansla 6.000 TL’ye kadar ödül


Kart harcamalarına 2.000 TL’ye kadar Worldpuan

Akbank emekli promosyonu


Akbank, promosyon ve ödüllerle birlikte emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit fırsat sunuyor.


15.000 TL’ye kadar promosyon


Otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL


Yakın davetine 5.000 TL


Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL

Ziraat Bankası emekli promosyonu


Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.


3 yıllık peşin ödeme


Birden fazla maaş alanlarda toplam tutara göre hesaplama


Başvurular şube, mobil, ATM ve internetten yapılabiliyor

VakıfBank emekli promosyonu


VakıfBank, emeklilere 30.000 TL’ye varan toplam kazanım sunuyor.


12.000 TL nakit promosyon


Troy Emekli Kart ile alışverişlere 18.000 TL’ye kadar ek kazanç


Kampanya 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.

Halkbank emekli promosyonu


Halkbank’ta promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor:


10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL


15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL


20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL


Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA emekli promosyonu


Garanti BBVA, Aralık 2025’te emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuyor.


15.000 TL nakit promosyon


Kart ve hesap işlemleriyle 10.000 TL’ye kadar bonus

DenizBank emekli promosyonu


DenizBank, toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.


12.000 TL nakit promosyon


Kart, fatura ve KMH kullanımına 15.000 TL’ye kadar ek ödeme

ING emekli promosyonu


ING, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 28.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.


15.000 TL koşulsuz promosyon


Ek kampanyalarla ilave ödeme


EYT’liler ve yeni emekliler de kampanyadan yararlanabiliyor

